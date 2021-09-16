Нам нужно искать точки пересечения для конструктивного взаимодействия – Дарига Назарбаева

На международном уровне испытывается на прочность вся система межгосударственных отношений, ключевой фактор риска – утрата доверия, считает Дарига Назарбаева.

Пандемия коронавируса и связанные с ней экономические и социальные катаклизмы изменили мир до неузнаваемости. На международном уровне испытывается на прочность вся система межгосударственных отношений, ключевой фактор риска – утрата доверия. Об этом заявила председатель организационного комитета "Евразийского Медиа Форума" Дарига Назарбаева на церемонии открытия, передает корреспондент zakon.kz.

Мы этой встречи ждали два года. Из-за пандемии в течение двух лет мы жили в тревоге и страхе, к сожалению, многие из нас потеряли своих близких. Несмотря на эти трудности, мы сегодня вновь собрались с вами. Этот год наполнен для нашей страны особым смыслом – исполняется 30 лет независимости Республики Казахстан. 30 лет независимости – это 30 лет мира, 30 лет созидания и 30 – строительства современной государственности и институтов гражданского общества, – сказала Дарига Назарбаева.

Она напомнила, что 30 лет назад развал Советского Союза привел образованию новых независимых государств. За эти годы, добавила она, жизнь в братских республиках сложилась по-разному.

История последних 30-ти лет показала, что в развивающемся мире, где еще не сложилась устойчивая, политическая, социальная, экономическая системы, политическая и гражданская культура, траектория развития чрезвычайно сильно зависит от воли лидера государства, от лидера нации и от воли самой нации. Можно сколько угодно предаваться теоретическим рассуждениям о преимуществах различных политических систем, рассуждать о развилках истории. Да, огромную роль играют стартовые условия, природные ресурсы, но ключевую - личность лидера, его видение места страны в мире и ее будущего. Казахстан в этом смысле благодаря личности Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева занимает особое место. Под его руководством наша страна за короткий исторический период смогла пройти впечатляющий путь обретения подлинной независимости, государственного суверенитета, создания полноценной современной экономики и динамично развивающейся социальной сферы, – подчеркнула она.

Дарига Назарбаева отметила, что сегодняшний Казахстан – это ответственное государство, занимающее активную позицию и в мировой политике, и в регионе Центральной Азии.

На протяжении последних трех десятилетий Казахстан выступает как государство, ответственное за мир и безопасность в регионе. В трудный момент мы всегда приходили на помощь братским республикам. Делились продовольствием, зерном, топливом, техникой. Нас всех тревожат процессы, происходящие в соседнем Афганистане… Трагический пример Афганистана показывает, что счастье и процветание невозможно принести на иностранных штыках, какими бы благими намерениями это не прикрывалось, – указала председатель оргкомитета ЕАМФ.

С ее точки зрения 30-летие независимости является и хорошим поводом для оценки роли СМИ в экономике и общественной жизни. В этой связи Назарбаева отметила, что глобальная информационная среда плохо соотносится с государственными границами и несет все более осязаемую угрозу национальному и культурному суверенитету.

Наша история, культура, язык – это незыблемые ценности. Сегодня их защита и развитие переместились в область глобальной конкуренции за аудиторию, за внимание и доверие зрителя. Я убеждена, что в современном мире подлинная независимость и суверенитет означает способность нации производить конкурентоспособный медийный контент. Это, безусловно, вызов, в том числе и для Казахстана. Минувшие два года подвергли человечество невиданным до этого испытаниям. Пандемия коронавируса и связанные с ней экономические и социальные катаклизмы изменили мир до неузнаваемости, стали очевидными глубокие проблемы практически всех современных обществ, систем социальной защиты и общественного здравоохранения. На международном уровне испытывается на прочность вся система межгосударственных отношений, ключевой фактор риска – утрата доверия, – сообщила Назарбаева.

Процесс эрозии межгосударственных, международных механизмов диалога и доверия, по ее словам, начался давно, но пандемия этот процесс ускорила, придала ему принципиально новое качество и новое измерение.

Это крайне тревожная тенденция. Любое доверие начинается с разговора, с взаимного уважения. Мы видим, что мир сегодня начинает искать новые форматы и новые формы диалога, мы рады, что и ЕАМФ обязательно внесет в этот процесс свой вклад. Нам есть о чем говорить, есть что обсуждать, искать не различия, но точки пресечения для конструктивного взаимодействия, – резюмировала она.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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