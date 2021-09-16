Опубликовано видео начала встречи глав стран ОДКБ

Видео с начала сессии СКБ ОДКБ опубликовал пресс-секретарь президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности началась в Душанбе, сообщает zakon.kz.

Видео начала сессии СКБ ОДКБ опубликовал пресс-секретарь президента РК Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

В Душанбе началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, - написал он в Facebook.

Касым-Жомарт Токаев 16-17 сентября примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Также запланированы двусторонние встречи с лидерами ряда зарубежных государств.

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