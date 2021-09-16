Шахматы: обидчик сборной Казахстана проиграл в финале Олимпиады

В решающем матче за золото команда США уступила россиянам.

В Китае завершилась вторая шахматная онлайн Олимпиада в элитном дивизионе, передает zakon.kz.

Шахматисты 40 стран мира оспаривали звание сильнейших, в числе которых были и казахстанцы. Заняв первое место в своей подгруппе, сборная Казахстана в стадии плей-офф проиграла американцам, те в свою очередь дошли до финала.

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В решающем матче за "золото" команда США уступила россиянам. Финальный поединок состоял из двух встреч, и в обоих матчах праздновала успех сборная России с одинаковым успехом - 3,5:2,5. Куандык Шынасилов

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