Как прикрепиться к поликлинике - ответы на вопросы

Прикрепление или мотивированный отказ от прикрепления осуществляется в течение 1 рабочего дня.

В Казахстане 15 сентября стартовала новая кампания по свободному прикреплению к медицинским организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, сообщает zakon.kz.

Фонд социального страхования ответил на самые распространенные вопросы.

В течение какого времени рассматривается обращение на прикрепление?

При подаче заявки на прикрепление через портал электронного правительства, прикрепление или мотивированный отказ от прикрепления осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Почему важно прикрепиться к поликлинике поблизости к дому?

Во-первых, это медпомощь в пределах пешей доступности, в 15-20 минутах ходьбы.

Во-вторых, получение помощи на дому, в том числе возможность вызова врача или мобильной бригады в случае такой необходимости.

Все поликлиники работают по территориальному принципу и оказывают медицинскую помощь на дому только при проживании пациента на территории обслуживания поликлиники.

Можно ли одновременно быть прикрепленным к нескольким поликлиникам?

Вы можете прикрепиться только к одной поликлинике, так как прикрепление осуществляется по вашему индивидуальному номеру ИИН. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически.

Что будет, если я не подал заявку в период кампании по прикреплению?

В данном случае вы останетесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.

Если заявка подана на прикрепление в другую поликлинику в период кампании по прикреплению, когда можно получать там медпомощь?

С 1 января следующего года. До конца текущего года вы остаетесь прикреплены к поликлинике, в которой обслуживались ранее.

В каких случаях могут отказать в прикреплении?

При предоставлении недостоверной информации;

При установлении фактического проживания пациента за пределами зоны обслуживания поликлиники;

При превышении прикрепленного населения на врача общей практики 1,7 тыс. человек, участкового педиатра - 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет;

При отсутствии документа, подтверждающего законное представительство прикрепляемого.

Каким НПА регулируется прикрепление?

Приказом министерства здравоохранения РК от 13 ноября 2020 года "Об утверждении правил прикрепления физлиц к организациям ПМСП".

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