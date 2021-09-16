Сменился президент аэропорта Алматы

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Алп Ер Тунга Ерсой назначен президентом АО "Международный аэропорт Алматы".
Советом директоров компании назначен президент АО "Международный аэропорт Алматы", передает zakon.kz.
Решением совета директоров от 14 сентября 2021 года внесены следующие изменения в состав исполнительного органа:
- исключен Эркал Кадри Мете - президент;
- назначен Алп Ер Тунга Ерсой - президент, - говорится в сообщении компании.
Алп Ер Тунга Ерсой вошел в состав совета директоров Международного аэропорта Алматы 2 сентября.
Акции аэропорта находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE).
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