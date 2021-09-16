Более 100 магнитов извлекли из желудка девочки в Нур-Султане 

Если ребенок проглотил магнит, он задерживается в пищеводе, а в большинстве остальных случаях в желудке.

В Нур-Султане более 100 магнитов извлекли из желудка 7-летней девочки, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта акимата столицы, за 2020 год в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 за помощью обратились 162 ребенка с инородными телами, попавшими в пищевод, желудок, ЖКТ и бронхи.

На прошлой неделе провели операцию девочке, которая поступила в больницу для прохождения исследования магнитно-резонансной томографии. Во время осмотра врачи обнаружили забитый инородными телами (магнитами) нос. После чего ребенок был направлен на рентген-исследование, которое выявило огромное скопление магнитов в желудке. В итоге мы вытащили более 100 мелких магнитов. На данный момент обследование и лечение получают в полном объеме, - сказал руководитель хирургического блока больницы Ринат Байгиреев.

По его словам, если ребенок проглотил магнит, он задерживается в пищеводе, а в большинстве остальных случаев - в желудке.

Проникнуть дальше по желудочно-кишечному тракту инородным телам препятствуют сильные круговые мышцы, полностью перекрывающие просвет перехода из пищевода в желудок и из желудка в 12-перстную кишку. Если магнит имеет острые края, очень высок риск повреждения слизистой оболочки пищевода на разную глубину, вплоть до ее полного линейного разрыва. Особенно тяжелые последствия возникают в тех случаях, когда инородное тело извлекается не сразу, а через несколько дней. Образуются пролежни, вызывающие не только обширную воспалительную инфильтрацию, но и омертвение тканей, - сказал врач-хирург Серикжан Нуржанов.

Также он утверждает, что чем дольше инородное тело находится в организме, тем опаснее это для ребенка.

Если проглотил один магнит, то он в основном эвакуируется естественным путем. Проблема, если их уже много в организме. Они на разных участках ЖКТ прилипают, и на месте прилипания развивается некроз вплоть до перфорации и развивается перитонит. Если инородное тело в дыхательных путях, то вызывает ателектаз, нагноение в том месте вплоть до перфорации, медиастинита, а если попало в ЖКТ, то вызывает перфорацию и перитонит, - рассказал Нуржанов.

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