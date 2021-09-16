В Казахстане продолжает дорожать мука

Производство сократилось почти на 4%.

В Казахстане растут цены на муку, сообщает zakon.kz.

Как отмечают исследователи Energyprom.kz, за полгода в стране произвели 1,8 млн тонн муки и смесей тонкого помола из зерновых культур - на 3,7% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего муки традиционно произвели в Костанайской области: 587,3 тыс. тонн, плюс 7,8% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Шымкент (189,1 тыс. тонн, минус 17,4%) и Северо-Казахстанская область (176,1 тыс. тонн, плюс 3%), - уточнили эксперты.

За полный 2020 год выпуск в секторе достигал 3,4 млн тонн муки - на 2,6% больше, чем годом ранее.

Большая часть выпуска приходится на изготовление непосредственно пшеничной муки: 92,8%, или 1,7 млн тонн, - на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Также было произведено 120,5 тыс. тонн смесей для приготовления хлебобулочных изделий (минус 7,3% за год), 7 тыс. тонн растительной муки мелкого и грубого помола (минус 18%) и 3,7 тыс. тонн муки мелкого помола из зерновых культур, кроме пшеницы (минус 18,1%), - говорится в сообщении.

Спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на муку местные компании обеспечивают практически полностью.

По итогам первого полугодия импортировали в РК за этот период всего 7 тыс. тонн муки - на 7,6% больше, чем годом ранее, - отмечено в исследовании.

Реализация продукции на внутреннем рынке по итогам полугодия уменьшилась - на 1,1%, до 834,5 тыс. тонн.

В свою очередь, на экспорт из РК отправили 44% имеющихся ресурсов, или 655,9 тыс. тонн муки, минус ощутимые 8,1% за год.

За январь–июль 2021 года Казахстан экспортировал 749,1 тыс. тонн муки на сумму 207,6 млн долларов.

В страны СНГ отправили 261,2 тыс. тонн муки - на 16,4% меньше, чем годом ранее. Наибольший объем экспорта пришелся на Узбекистан (179 тыс. тонн), Таджикистан (32,3 тыс. тонн) и Кыргызстан (22,3 тыс. тонн).

В страны, не входящие в состав СНГ, Казахстан отправил 487,9 тыс. муки - на 8,6% меньше, чем годом ранее. Главным импортером казахстанской муки стал Афганистан: 486,1 тыс. тонн на 138,6 млн долларов. С начала года именно на Афганистан пришлась большая часть экспорта казахстанской муки - 64,9%.

На казахстанском рынке в августе текущего года средняя розничная цена килограмма пшеничной муки первого сорта составила 183 тг, высшего сорта - 253 тг.

Самые высокие цены на муку первого сорта среди крупных городов страны были зарегистрированы в Актау (256 тг за кг), Нур-Султане (237 тг за кг) и Алматы (236 тг за кг); самые низкие - в Актобе (128 тг за кг).

Самые высокие цены на муку высшего сорта отмечены в Нур-Султане (327 тг за кг), Атырау (326 тг за кг) и Алматы (287 тг за кг); самые низкие - в Павлодаре (180 тг за кг).

В годовой динамике цены на муку выросли на 11,1%. Сильнее всего это ощутили жители Жамбылской (на 23,4%) и Северо-Казахстанской (на 21,3%) областей, а также алматинцы (на 17,3%). Рост цен в текущем году был зарегистрирован во всех регионах страны. Наименьший годовой рост цен пришелся на Западно-Казахстанскую область - всего плюс 0,9%, - говорится в публикации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!