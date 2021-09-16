Смерть Томирис Байсафы - в России проверят расследование дела

Мать Томирис Байсафы обратилась к главе Следственного комитета России с просьбой возбудить уголовное дело на проректора МГИМО.

В связи с поступившим обращением матери погибшей в 2018 году студентки МГИМО Томирис Байсафы председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить обо всех обстоятельствах, установленных в ходе расследования, сообщает zakon.kz.

В социальной сети появилось обращение матери погибшей в 2018 году студентки МГИМО к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело на проректора института. Женщина утверждает, что руководитель вуза был знаком с семьей предполагаемого убийцы девушки и способствовал сокрытию преступления. пресс-служба СКР

Ранее присяжными был вынесен оправдательный вердикт молодому человеку, и Никулинский суд Москвы оправдал его. Потерпевшая сторона написала апелляционную жалобу, и в конце прошлого месяца дело было направлено в Мосгорсуд.

Бастрыкин дал указание своим подчиненным доложить обо всех этапах расследования и установленных обстоятельствах произошедшего, приведших к гибели девушки. пресс-служба СКР

13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Позже дело квалифицировали на статью "Убийство".

Спустя два года, 28 июля 2020 года, по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!