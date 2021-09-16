Какая ответственность грозит за несвоевременное представление СНТ с 1 октября

Согласно КоАП предусмотрены штрафы для предпринимателей.

На сайте "Электронного правительства" председателю Комитета госдоходов был задан вопрос об ответственности за непредставление сопроводительных накладных на товары (СНТ) после 1 октября, когда завершается пилотный проект, сообщает zakon.kz.

С 1 октября 2021 года заканчивается пилот по СНТ для подакцизных товаров, ввоза и вывоза товара. Какими нормами КОАП установлена ответственность налогоплательщиков по нарушению сроков оформления/некорректному оформлению СНТ по окончанию пилота? Будут ли с этого периода применяться меры административной ответственности для налогоплательщиков? - спросил казахстанец.

На что в Комитете госдоходов ответили, что согласно статьи 283-1 КоАП, установлена мера ответственности за непредставление либо несвоевременное представление сопроводительных накладных на товары, несоответствие наименования, недостоверное отражение количества (объема) товаров в сопроводительной накладной на товары, а равно недостоверное указание в сопроводительной накладной на товары персонального идентификационного номера-кода на нефтепродукты, табачные изделия, этиловый спирт и алкогольную продукцию, биотопливо.

При этом меры административной ответственности для налогоплательщиков будут применяться на основании и в порядке, установленных настоящим КоАП, - говорится в ответе.

Данная статья предусматривает штраф на физических лиц в размере 5 МРП (14 585 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 10-ти (27 170 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 20-ти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 30 МРП (87 510 тенге).

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