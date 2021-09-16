Горящий автомобиль в Алматы сняли на видео 

Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля.

В социальных сетях появилось видео горящего автомобиля, передает zakon.kz.

В ДЧС Алматы поступило сообщение, что по улице Толе би горит автомобиль Volkswagen Passat.

В 11:46 происходило горение в моторном отсеке автомашины. Ликвидация достигнута в 11:56 на общей площади 0,5 кв. м, - сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля.

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