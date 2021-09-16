Казахстанские тхэквондисты отметились медалями в Турции

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Жансель Дениз и Самирхан Аубакиров стали призерами международного турнира "WT President's Cup Europe".
Члены сборной Казахстана по тхэквондо Жансель Дениз и Самирхан Аубакиров стали призерами международного турнира "WT President's Cup Europe", передает zakon.kz.
В активе наших тхэквондистов две медали различного достоинства, сообщает Olympic.kz. В весовой категории до 73 кг среди девушек первое место заняла Жансель Дениз.
Казахстанец Самирхан Аубакиров завоевал бронзовую медаль в весовой категории 54 кг.
Куандык Шынасилов
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!