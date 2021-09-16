Журналисты справились со своей задачей в пик пандемии - Балаева

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Глава МИОР РК высказалась о работе казахстанских журналистов в пик пандемии COVID-19.
Министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева отметила, что важнейшим инструментом борьбы с коронавирусом стало информационное пространство и работа казахстанских журналистов, передает корреспондент zakon.kz.
Отечественные СМИ оказались на передовой. Они транслировали экспертные мнения, создавали различные ролики и специальные передачи. Им нужно было объяснить важность карантина. Полагаю, что, действуя, как весь мир, в почти полной информационный неопределенности, наши СМИ с этой задачей справились, - сказала Балаева на XVII "Евразийском Медиа Форуме".
На сегодняшний день в Казахстане вакцинировано уже порядка 60% населения. По ее словам, в этом заслуга не только государственного аппарата, но и представителей СМИ.
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Министр также высказалась о фейках, которые распространяют популярные блогеры и антиваксеры.
В июле 2020 года министерство создало специальный интернет-ресурс stopfake.kz. Большинство публикаций на сайте - это прямые опровержения фейковой информации, которую пользователи распространяют в социальных сетях. С момента запуска сайта проверено более 1500 фейков, контент проекта был просмотрен свыше 15 млн раз на разных платформах. Но реальность такова, что в виртуальном мире гораздо большее значение имеют кликбейтные заголовки, повышающие уровень тревожности и стресса у населения. Именно этим фактором объясняется популярность многочисленных блогеров, конспирологов и антиваксеров, - подчеркнула глава ведомства. - Они не используют сложные смысловые конструкции, однако получают гораздо большую аудиторию по сравнению с традиционными СМИ, - добавила глава МИОР.
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Она считает, что первостепенной задачей государства в этом направлении должна стать профессиональная переподготовка действующих журналистов, включающая виртуальную психологию, этику журналиста, работу с научными базами данных.
Одним словом, образование журналистов должно быть современным и глубоким. Именно это отличает профессиональных журналистов от дилетантов. Аида Балаева
В этом году министерством были заключены меморандумы с ведущими вузами страны для подготовки отраслевых журналистов, которые будут освещать вопросы медицины, экологии, религии, права и IT.
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Ранее глава МИОР Казахстана высказалась о кибербуллинге в Сети.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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