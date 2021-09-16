Сестры-аферистки обманули знакомую на 10 млн тенге

Начато расследование.

Сестры из Актобе обманули доверчивую знакомую на 10 млн тенге, сообщает zakon.kz.

В начале сентября в полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что две сестры предложили ей инвестировать сбережения в компанию "Finiko".

Ни денег, ни обещанной удвоенной суммы так и не было. Сумма причиненного ущерба составила 10 млн тенге. Личности подозреваемых установлены, - отметили в ДП области.

Начато досудебное расследование по статье 190 ч. 3 УК РК "Мошенничество".

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