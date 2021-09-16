Почти 52 млн тенге вложили карагандинцы в финансовую пирамиду

Создатель пирамиды осужден.

Создателя финансовой пирамиды в Караганде приговорили к 5 годам тюрьмы, сообщает zakon.kz.

34-летнего мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

В 2019 году аферист создал групповой чат, где распространял ложные сведения о якобы существующей инвестиционной программе.

По его плану, на вложенные средства должны были приобретаться акции компаний. Злоумышленник использовал банковские карточки своих родственников и знакомых, - уточнили в пресс-службе ДП области.

Несколько лет следователи собирали материалы неопровержимых доказательств вины подозреваемого.

Установлены 67 потерпевших. Им причинен общий ущерб на сумму 51 млн 435 тысяч тенге. Суд вынес приговор, согласно которому создатель финансовой пирамиды приговорен к 5 годам лишения свободы.Начальник ДП Карагандинской области, Ерлан Файзуллин

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