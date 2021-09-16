Путин объяснил, почему ушел на самоизоляцию

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На Совете коллективной безопасности ОДКБ, который проходит в Душанбе, российский лидер выступал по видеосвязи.
Президент России Владимир Путин рассказал, почему решил соблюдать режим самоизоляции, передает zakon.kz.
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Как сообщает РИА Новости, на Совете коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в Душанбе, российский лидер выступал по видеосвязи.
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Вы знаете, что, к сожалению, я вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два - несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции. Владимир Путин
По его словам, Россия заинтересована в обсуждении, пусть и дистанционно, ключевых задач, стоящих перед организацией.
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16-17 сентября в Душанбе пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
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