"Парень снизу" - Байден не смог вспомнить имя премьера Австралии

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Спасибо большое, друг - президент США.
Президент США Джо Байден забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, сообщает zakon.kz.
Очередной конфуз произошел на мероприятии, посвященном официальному объявлению о создании AUKUS - трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Как отмечает издание "Известия", в мероприятии также участвовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр, - сказал он.
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