На отдел полиции в России произошло нападение

Неизвестный в военной экипировке с оружием в руках взорвал самодельную бомбу у входа в полицию и ранил одного сотрудника.

На отдел полиции города Лиски в Воронежской области произошло нападение, сообщает zakon.kz.

По информации Вести.ru, неизвестный в военной экипировке с оружием в руках взорвал самодельную бомбу у входа в полицию и ранил одного сотрудника. После чего скрылся на автомобиле.

Мотивы преступления пока неизвестны.

Мужчина, подозреваемый в нападении на отдел в полиции в Лисках, может быть причастен к трем убийствам.

Спустя 40 минут после нападения на отдел полиции в селе Волчанское раздались выстрелы в доме по улице 70 Лет Октября. Один человек был убит на месте, еще двое - женщина и пятилетний ребенок - скончались после прибытия медиков.

Задержать подозреваемого пока не удалось.

Фото: телеграм-канал "Baza"

Фото: "Типичный Лиски" в ВК

Фото: "Типичный Лиски" в ВК

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