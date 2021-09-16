На отдел полиции в России произошло нападение

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Неизвестный в военной экипировке с оружием в руках взорвал самодельную бомбу у входа в полицию и ранил одного сотрудника.
На отдел полиции города Лиски в Воронежской области произошло нападение, сообщает zakon.kz.
По информации Вести.ru, неизвестный в военной экипировке с оружием в руках взорвал самодельную бомбу у входа в полицию и ранил одного сотрудника. После чего скрылся на автомобиле.
Мотивы преступления пока неизвестны.
Мужчина, подозреваемый в нападении на отдел в полиции в Лисках, может быть причастен к трем убийствам.
Спустя 40 минут после нападения на отдел полиции в селе Волчанское раздались выстрелы в доме по улице 70 Лет Октября. Один человек был убит на месте, еще двое - женщина и пятилетний ребенок - скончались после прибытия медиков.
Задержать подозреваемого пока не удалось.
Фото: телеграм-канал "Baza"
Фото: "Типичный Лиски" в ВК
Фото: "Типичный Лиски" в ВК
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