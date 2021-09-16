У Казахстана есть хорошее видение, как создавать мировые стандарты – международный эксперт

Английское право является очень важным для инвесторов.

По мнению регистратора и руководителя аппарата Суда МФЦА Кристофера Кэмпбелл-Холта, функционирование в Казахстане двух правовых систем - континентального и английского права привлечет зарубежных инвесторов, сообщает zakon.kz.

Такая точка зрения была высказана спикером на научном диспуте "Конвергенция континентального и английского права: за и против", организованном казахстанской стороной в честь 30-летия Независимости с участием ученых-правоведом мирового уровня и международных экспертов.

Рассказывая о своей роли в МФЦА, Кристофер Кэмпбелл-Холт отметил: "Выступая здесь в качестве Регистратора и руководителя аппарата Суда МФЦА и МАЦ, а также будучи членом Правового консультативного совета МФЦА, я считаю, что иногда существует недопонимание, как эти две правовые системы могут работать вместе.

Речь идет о континентальном и английском праве, о которых председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Игорь Рогов сказал, "это уникальная ситуация, когда на территории одной страны есть две правовые системы, между которыми идет взаимодействие на уровне, можно сказать, правовой идеологии".

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В 2018 году мы запустили систему английского права в МФЦА, - вспоминает Кристофер Кэмпбелл-Холт. - Она была смоделирована на принципах и нормах, стандартах английского права, а также на международных принципах. Создание таких институтов можно наблюдать не только в Казахстане, но и в других частях света.

С исторической точки зрения такое развитие происходит во многих странах Азии и Ближнего Востока. Далее спикер остановился на преимуществах английского права.

— Это разрешение споров, которые основываются на английском праве и процедурах, применяемых в Англии и Уэльсе, а теперь и в Суде МФЦА и МАЦ. На территории Центральной Азии впервые созданы такие институты мирового класса. И это еще одна причина для инвесторов, чтобы прийти в Казахстан и инвестировать в этот регион.

По словам международного эксперта, он очень часто сталкивается с многочисленными ошибками, которые озвучиваются на высоком правительственном уровне и юристами. Многие полагают, что английское право лучше, чем другое право. В этом отношении эксперт считает, что нужно видоизменить тему поднятой дискуссии и "как отметил профессор Игорь Рогов, необходима конвергенция, как одно законодательство может дополнить другое".

- У Казахстана уже есть мировая система гражданского права, которая существует и работает на протяжении многих лет, - говорит Кристофер Кэмпбелл-Холт. - И вопрос в том, как английское право может это дополнить. Таким образом, мы можем получить полную картину, и инвесторы будут себя чувствовать себя очень комфортно в Казахстане. Если инвесторы захотят опираться на местные суды, они, конечно же, могут выбрать такой вариант. Если они примут решение инвестировать в Казахстан через МФЦА, то, основываясь на английском праве, могут выбрать и этот путь тоже.

Таким образом, у Казахстана есть хорошее видение, как создавать стандарты мирового уровня, считает спикер. "И английское право является очень важным для инвесторов, потому что это предоставляет систему, которая хорошо знакома многим инвесторам, которая функционирует во многих других юрисдикциях (США, Соединенное Королевство, в странах Дальнего Востока, Африки и во многих других частях света. Также это прекрасно может функционировать и в Казахстане".

По его мнению, в целом "успех МФЦА зависит от многих факторов и нужно помнить, что МФЦА находится в начале своего развития".

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