О правилах построения сильных казахстанских брендов рассказали на "Евразийском Медиа Форуме"

В рамках форума прошел "круглый стол", посвященный роли медиа в узнаваемости крупных брендов.

Роль медиа в узнаваемости крупных брендов обсуждалась в рамках "круглого стола", передает zakon.kz.

Спикерами мероприятия были управляющий директор KANTAR Kazakhstan Татьяна Старцева, управляющий директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП "Атамекен" Ербол Есенеев, директор креативного агентства Hard Worker Антон Осипов, директор TV Media Digital Марина Бузубаева и руководитель отдела маркетинга и коммуникаций АО "Кселл" Улжалгас Чымырбаева. Модератор обсуждения - генеральный директор Vi Kazakhstan Ильмурад Джумаев.

По словам Татьяны Старцевой, черта, объединяющая крупных и влиятельных игроков рынка – осведомленность о них среди клиентов. Результаты международного исследования подтверждают: знание потребителей о торговой марке напрямую влияет на объемы продаж. Поэтому важно быть первым брендом, всплывающим в голове у покупателя при упоминании определенной товарной категории, соответственно, необходимо осознанно заниматься брендингом.

Что касается каналов популяризации, на сегодня в Казахстане ведущими остаются телевидение и интернет.

По результатам опросов, 96% казахстанских потребителей считают, что бренды должны продолжать рекламировать свои товары и услуги. Вместе с тем 62% респондентов в свободное время смотрят видео в интернете, а еще 22% – предпочитают просмотр телеканалов в онлайн-режиме.

В ТОП-100 представлено лишь 12% казахстанских брендов. Согласно экспертному мнению, у отечественных производителей есть некий страх перед запуском рекламы на ТВ – они предпочитают варианты "поскромнее". Отмечается, что в 2020 году на фоне пандемии число рекламодателей на казахстанских каналах резко снизилось.

Что до интернета, присутствие локальных брендов на его просторах также относительно невысокое. Уровень представленности посредством видеорекламы – 7-9%, баннерной - 25-29%. Как пояснила директор TV Media Digital Марина Бузубаева, причина столь низкой заинтересованности производителей в видео-формате кроется в особенностях продакшна.

Сделать видеоролик гораздо сложнее и дороже, чем написать статью или запустить баннерную рекламу, - отметила она.

Впрочем, по мнению Бузубаевой, при всей популярности и возможностях "паутины" достичь высокого уровня осведомленности потенциальных клиентов без телевидения невозможно.

Эксперты сошлись в одном: казахстанскому бизнесу пора перестать экономить бюджет на рекламе, поскольку затраты в этом направлении в конечном итоге станут инвестицией в будущее компании и окупятся сторицей. А значит, и доверять популяризацию нужно настоящим профессионалам, несущим ответственность за эффективность своей работы.

К слову, кадровый вопрос в сфере маркетинга и рекламы за период пандемии встал довольно остро. Как рассказала руководитель отдела маркетинга и коммуникаций АО "Кселл" Улжалгас Чымырбаева, в это время усилился отток специалистов: многие переключились на дистанционное оказание услуг работодателям из других стран. Чтобы избежать дальнейшей потери профессионалов, необходимо проводить тимбилдинги и устанавливать эмоциональный контакт между членами команды, мотивировать сотрудников не только материально, но и посредством создания у них чувства принадлежности к общему делу.

Сделать упор на продовольственную сферу в ходе обсуждения предложил управляющий директор Департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП "Атамекен" Ербол Есенеев. В качестве аргумента спикер привел наличие в республике 300 тыс. га сертифицированных по европейским стандартам органически чистых полей, благодаря которым можно производить экологичную продукцию сначала для внутреннего, а потом и для внешнего рынка. Тем более что в последнее время устоялся некий тренд – а соответственно, спрос – на локальные продукты марки Made in Kazakhstan.

Чтобы вкладывать деньги в продвижение на рынке, надо сначала обрести себя как бренд, как продукт. Нет позиционирования – нет запоминающегося образа в глазах потребителя, - уверен директор креативного агентства Hard Worker Антон Осипов.

В свою очередь, Ербол Есенеев счел важнейшим критерием построения сильного бренда качество предлагаемого продукта или услуги.

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