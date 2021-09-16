В чем опасность фейк-новостей, рассказала Собчак на ЕАМФ

Фейк-новости - это новая реальность, в которой все оказались.

Журналист, автор YouTube-канала "Осторожно, Собчак", Ксения Собчак на "Евразийском Медиа Форуме" рассказала, как можно бороться с ложными новостями, передает корреспондент zakon.kz.

Фейк-новости - это новая реальность, в которой мы все оказались. В чем ужас этой ситуации? В том, что независимо от того, что через несколько дней какая-то новость признается фейком, совершенно понятно, что это как в той поговорке: "Ложки нашлись, но осадок остался". Такая информация в любом случае вредит репутации по факту ее произнесения, независимо от того, что потом она признается недействительной. Знание, которое в тебя попало, нельзя уже достать. Это знание начинает формировать реальность, начинает формировать твое отношение к тем или иным людям, и этого, к сожалению, уже не изменить, - сказала журналист, автор YouTube-канала "Осторожно, Собчак", Ксения Собчак на сессии "Много информации – мало правды" "Евразийского Медиа Форума".

Бороться с ложными новостями можно, по ее словам, только путем проверок информации, фактчекинга.

Каждый журналист сделает в меру своей ответственности и в меру того, насколько он стремиться к тому, чтобы те материалы, которые он искал, новостные, или какие-то еще, соответствовали определенным стандартам, провести фактчекинг, - подчеркнула она.

Между тем она "имеет оптимизм по поводу проблемы фейк-новостей".

Были времена, когда появились первые автомобили. На улицах был сумбур: уже начали ездить машины, тут же где-то лошадь перебегала, кто-то шел с повозкой. И в общем регламентировать все это было сложно, но чем больше становилось машин, чем больше развивался прогресс, появились правила, светофоры, и лошади постепенно ушли с дорог. Я надеюсь, что в ситуации с фейковыми новостями будет тоже самое, - отметила она.

В целом, с ее точки зрения, Интернет дал людям сразу такой объем странной информации и не все еще имеют привычку ее проверять, любят высылать друг другу смешную картинку, просто потому что она смешная и соответствует их мировоззрению.

Надо понимать, что фейк-новости зачастую делают профессионалы, зная то, на что нажимать, как манипулировать людьми и как быстро все распространить. Но я верю в то, что как это в своей время происходило на уровне газет, где мы точно понимали, где качественное издание, где "желтая" пресса, тоже самое будет происходить и в Интернете и уже происходит с изданиями. И это то, на что лично моя редакция делает ставку. Когда раз за разом эти фейки будут разоблачаться, за несколько лет, я надеюсь, уже сформируется рынок качественных новостей, когда люди будут понимать, что этим порталам можно доверять, их информация проверенная, и там никогда не появится ничего сомнительного, а невероятная история, которая размещена на маленьком неизвестном портале и никто на нее не ссылается - это будет фейк просто по факту существования. Мне кажется, что это правильная ситуация, которая только сейчас формируется и она будет развиваться, и в этом плане, я верю, что человеческий разум победит, - резюмировала Собчак.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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