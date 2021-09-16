735,8 млн тенге выделят из резерва Правительства на премирование паралимпийцев

Также будут отмечены тренеры спортсменов.

Министерство культуры и спорта подготовило проект постановления Правительства РК "О выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

Выделить Министерству культуры и спорта Республики Казахстан из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2021 год на неотложные затраты, денежные средства в размере 735 843 900 (семьсот тридцать пять миллионов восемьсот сорок три тысячи девятьсот) тенге для осуществления единовременных выплат спортсменам, достигшим высоких результатов на XVI летних Паралимпийских Играх в городе Токио (Япония) и их тренерам, - говорится в документе.

В списке спортсменов-победителей игр 13 человек, а также первые, личные тренеры и тренеры сборной команды.

Как отмечается в пояснительной записке, спортсмены своими победами на Паралимпиаде поднимают престиж нашей республики на мировом уровне и укрепляют спортивный имидж Казахстана.

Принимаемые меры позволят поднять на новый, качественно высокий уровень подготовку спортсменов, концентрировать ведущих тренеров-преподавателей на решение задачи, по подготовке спортсменов высокого класса и обеспечить успешное выступление атлетов республики на международных соревнованиях различного уровня, - говорится в документе.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 сентября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!