Экс-главе ТОО "СК-Фармация" суд отменил оправдательный приговор

Берик Шарип приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

Суд отменил оправдательный приговор экс-главе ТОО "СК-Фармация" Берику Шарипу, сообщает zakon.kz.

Приговором районного суда №2 Есильского района Нур-Султана от 4 августа экс-председатель правления ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип был оправдан по обвинению в злоупотреблении служебным положением (ст. 361 ч. 4 п. 3 УК РК) и осужден за незаконное хранение оружия к штрафу (ст. 287 ч. 2 УК РК). Судебная коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана изучила материалы дела и установила в действиях Шарипа факт злоупотребления служебным положением. пресс-служба суда Нур-Султана

Что установлено судом

Экс-председатель правления ТОО "СК-Фармация" Шарип необоснованно отклонил коммерческие предложения других поставщиков одноразовых защитных костюмов, у которых были выгодные условия поставки: полная комплектация средств индивидуальной защиты (СИЗ) и низкая цена. Причиной отклонения предложений указал отсутствие разрешения на разовый ввоз. После этого Берик Шарип изменил техническую спецификацию, исключив требование о наличии такого разрешения. Затем без создания тендерной комиссии единолично принял решение и заключил договор с другим ТОО. При этом у данного ТОО разрешение на разовый ввоз СИЗ также отсутствовало. пресс-служба суда Нур-Султана

Кроме того, ТОО предлагало поставлять СИЗ в неполной комплектации (без перчаток, очков).

На основании договора поставщику были перечислены предусмотренные денежные средства. Однако защитные костюмы на территорию РК не были завезены. Это привело к дефициту одноразовых костюмов защиты и массовому заражению медработников коронавирусом. пресс-служба суда Нур-Султана

Решение апелляционной инстанции

Судебная коллегия признала необоснованными выводы суда первой инстанции и признала Шарипа виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном хранении оружия. пресс-служба суда Нур-Султана

Суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

Шарип осужден к трем годам и шести месяцам лишения свободы с немедленным взятием под стражу. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. пресс-служба суда Нур-Султана

Берика Шарипа задержали сотрудники Антикоррупционной службы 14 августа 2020 года и водворили в ИВС ДП Нур-Султана. Он возглавлял компанию-дистрибьютор по закупу лекарств и медизделий для обеспечения объема бесплатной медицинской помощи с 21 апреля 2020 года. 10 июля 2020 года он был освобожден от должности после критики президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Дело бывшего главы "СК-Фармация" рассматривалось по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". В частности, бывшего руководителя ТОО обвиняли в том, что он допустил массовое заражение врачей коронавирусом из-за закупа некачественных защитных костюмов в апреле-мае 2020 года и незаконно хранил оружие.

Выступая с последним словом, Шарип говорил, что не признает себя виновным.

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