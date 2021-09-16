Спорить и опровергать - Сергей Киселев о борьбе с фейками

Гендиректор "Первого канала Евразия" дал рекомендации тем, кого оболгали и оклеветали в социальных сетях.

Генеральный директор "Первого канала "Евразия", основатель информационного портала zakon.kz Сергей Киселев озвучил рекомендации для тех, кто столкнулся с фейковой информацией, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что сейчас широко обсуждается часть фейковой информации, так называемый "лобовой фейк" - голая, чистая фальшивка.

Мне хотелось бы дать более широкое определение этому понятию. Мне кажется, что фейковая информация - это любая информация, созданная с намерением ввести в заблуждение людей, распространить ложные сведения о происходящем в мире для получения какой-либо выгоды или насаждения определенных мнений и идей. Хотел бы сказать, что фейки были, есть и будут всегда. В той или иной степени фейковую информацию в расширенном толковании, как инструмент манипулирования, используют все. Большие СМИ, в том числе государственные, в интересах правительств, частные СМИ - в интересах своих собственников или спонсоров. Такую работу в интересах правительств одни называют пропагандой, противники называют эту работу дезинформацией, - уточнил Сергей Киселев во время выступления на "Евразийском Медиа Форуме".

По словам медиаэксперта, правительства многих стран активно работают в социальных сетях, создавая так называемые ботофермы. Как правило, этим занимаются специальные подразделения.

И это такая тонкая работа, тонкая игра, как правильно сказала Ксения Собчак. Этим занимаются очень умные и грамотные люди. Но думаю, что нет смысла сейчас это обсуждать, - заявил Киселев.

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Кроме того, эксперт перечислил действенные, на его взгляд, инструменты, способные помочь в борьбе с фейковой информацией.

Очень часто ко мне обращаются многие люди, которых оклеветали, оболгали в соцсетях, за советом: "Что делать?". Раньше я давал совет - ничего не делать, молчать. Рассказывал про эффект Стрейзанд, про наше ментальное понимание, что, если ты начал оправдываться, то ты уже виноват. Сейчас, к сожалению, я таких рецептов не даю, потому что ситуация изменилась. Соцсети, благодаря своей огромной аудитории, что бы туда не разместили - прочитают. Многие, не читая эти сообщения, пересылают дальше, и это как ядерная реакция. Сейчас я рекомендую тем людям, которые обращаются ко мне за советом, только одно - опровергать. Выходить, дискутировать, спорить и опровергать! Благодаря тем же соцсетям эти опровержения увидит очень большое количество людей, и умные люди начнут разбираться в том, что есть правда. Они услышат другую точку зрения, другую аргументацию, и у них будет несколько источников, - добавил Сергей Киселев.

Руководитель "Первого телеканала Евразия" отметил и второй путь борьбы.

Второй путь, про который до нас министр говорила, нужно дальше законодательно регулировать поведение или деятельность соцсетей, разумно регулировать, чтобы они помогали пострадавшим людям каким-то образом влиять на фейковые сообщения, их удалять. Другая сторона медали в том, что необходимо вводить ответственность для распространителей фейковой информации, авторов этой информации, законодательно, чтобы было юридическое преследование этих людей. И я согласен с Ксенией Собчак, что в будущем общественные отношения всегда идут впереди правового регулирования. Сейчас мы видим бурный рост этих общественных отношений в соцсетях, интернете, в мобильных приложениях. Эта отрасль не отрегулирована законодательно. Нам еще предстоит это отрегулировать. Как только мы это отрегулируем, там будет наведен порядок, - заключил он.

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