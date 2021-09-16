Пойдем в Верховный суд - адвокат Шарипа

Пойдем в Верховный суд теперь - адвокат Ардак Балпыков.

16 сентября апелляционная коллегия столичного суда, рассмотрев дело бывшего председателя ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа, отменила оправдательный приговор суда первой инстанции, передает корреспондент zakon.kz.

Апелляционная коллегия оправдательный приговор отменила и вынесла новое решение. Дали срок три года и шесть месяцев в колонии поселения. Как получим постановление, будем обжаловать. Верховный суд есть. Пойдем в Верховный суд теперь, - сказал адвокат Берика Шарипа Ардак Балпыков.

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4 августа cудья Есильского районного суда Нур-Султана Канат Дуйсембиев вынес приговор по делу бывшего главы ТОО "СК-Фармация". Судья зачитал приговор, согласно которому Берика Шарипа оштрафовали за незаконное хранение оружия, а по обвинению в массовом заражении врачей его оправдали.

Берика Шарипа задержали сотрудники Антикоррупционной службы 14 августа 2020 года и водворили в ИВС ДП Нур-Султана. Он возглавлял компанию-дистрибьютор по закупу лекарств и медизделий для обеспечения объема бесплатной медицинской помощи с 21 апреля 2020 года. 10 июля 2020 года он был освобожден от должности после критики президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Дело бывшего главы "СК-Фармация" рассматривалось по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". В частности, бывшего руководителя ТОО обвиняли в том, что он допустил массовое заражение врачей коронавирусом из-за закупа некачественных защитных костюмов в апреле-мае 2020 года и незаконно хранил оружие.

Выступая с последним словом, Шарип говорил, что не признает себя виновным.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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