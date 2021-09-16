Страшнее героина: в ДП Алматы рассказали, чем опасна "синтетика"

В ДП Алматы подготовили документальный фильм о новом наркотическом веществе, его опасности и последствиях употребления.

В Департаменте полиции Алматы представили документальный фильм, в котором объяснили, насколько опасны новые виды наркотиков, и какие последствия они несут для их потребителей, передает zakon.kz.

Еще несколько лет назад самым страшным наркотиком считался героин. Зависимые от него могли прожить от 10 до 15 лет. Сегодня "популярным", в том числе среди подростков, является новый вид наркотика - "скорость", которая оправдывает свое название и по стремительности привыкания к ней, и по тому, как быстро она оказывает пагубное влияние на организм.

Зависимость появляется буквально с первого употребления. Многие думают, что эти наркотики легкие. Если сравнить героин со "скоростью", то последняя в 20 раз сильнее, - отмечает врач психиатр-нарколог Центра психического здоровья Алматы Анна Трубникова.

Попробовать что-то новое, пусть даже запрещенное, толкает интерес. Подростки не задумываются о последствиях, пока не станет слишком поздно. Эксперт рассказывает, что в Центр поступали несовершеннолетние пациенты уже в состоянии психоза, когда активно развивалась шизофрения.

Это хроническое заболевание, которое лечится, но не вылечивается. Это билет в один конец, - объясняет врач.

Родителям важно обращать внимание на изменения в поведении ребенка. Пубертатный период - время скачущих гормонов, формирования человека.

Их все раздражает, они становятся нервными. Не стоит списывать все на переходный возраст, - подчеркивает психиатр.

Что же до самих дилеров, то они изготавливают и продают наркотики, но сами употребляют крайне редко.

Занимаются производством "синтетики" безработные в возрасте от 24 лет и выше. Составные части, ингредиенты получают из России и Украины через логистические компании, - уточняет начальник УПН ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В декабре 2018 года глава государства подписал закон "О внесении изменений в дополнение в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля над оборотом наркотиков, их аналогов и прекурсоров". Цель законопроекта - усовершенствовать антинаркотическую систему страны.

Ужесточили наказание и для трафаретчиков, которые рисуют адреса сайтов и Telegram-каналов, на которых можно приобрести запрещенный товар.

Ранее это считалось административным правонарушением, после принятия закона стало уголовно наказуемым и предусматривает до шести лет тюремного заключения, - говорит Ерлан Алмагамбетов.

Борьба с наркобизнесом идет уже ни одно десятилетие, но запреты и ужесточение законов не гарантируют победу в этой войне.

Не только полиции, всем населением надо бороться, всем миром. Призываем общественность не оставаться в стороне, сообщать о всех готовящихся, совершаемых преступлениях, - подытожил Ерлан Алмагамбетов.

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