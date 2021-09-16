Она пройдет в онлайновом и офлайновом форматах.

130-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, известная как Гуанчжоуская ярмарка, возобновит работу в офлайновом формате.

Ярмарка пройдет в провинции Гуандун. Об этом сообщил замминистр коммерции КНР Жэнь Хунбинь.

Теперь она будет проходить как в режиме онлайн, так и офлайн.

По его словам, мероприятие продлится пять дней и будет включать только один этап. Это связано с текущей ситуацией по коронавирусу.

Выставочная площадь для офлайновых мероприятий составит 400 тыс. кв. метров, в то время как онлайн-выставка предложит 60 тыс. онлайн-стендов, - добавил он.

Гуанчжоуская ярмарка, впервые состоявшаяся в 1957 году, считается важным барометром внешней торговли Китая.

Предстоящая ярмарка станет первой, которая будет проводиться одновременно в онлайновом и офлайновом форматах, - сказал Жэнь Хунбинь.

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