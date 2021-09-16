Очередное ДТП с перевертышем произошло в Алматы

В результате ДТП пострадала женщина.

В Алматы в результате ДТП перевернулся автомобиль Toyota Camry, сообщает zakon.kz.

ДТП с перевертышем произошло по улице Наурызбай Батыра между улицей Маметовой и Макатаева. Автомобиль Toyota Camry двигался в южном направлении. Со слов водителя, его подрезал автомобиль, во избежание столкновения с ним он резко вырулил в сторону и столкнулся с припаркованной у обочины автомашиной Volkswagen Polo. Ударившись об ее заднее колесо, Toyota Camry подкинуло, после чего автомобиль опрокинулся на бок, а затем и на крышу. Volkswagen в свою очередь от мощного удара отбросило вперед на припаркованную впереди Toyota Gracia.

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В результате ДТП пострадала пассажирка Toyota Camry. Ее госпитализировали в больницу.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. Выясняются все обстоятельства ДТП.

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