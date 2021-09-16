Ондасын Уразалин вручил премии членам Союза писателей Казахстана

Всего на встречу были приглашены 18 человек.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин встретился с актюбинскими поэтами и писателями - членами Союза писателей Казахстана.

Я рад, что встречи с вами стали хорошей традицией, благодаря которой обсуждаются и решаются актуальные вопросы развития духовно-нравственной культуры, реализовано немало проектов в данном направлении, - отметил в приветственной речи глава региона.

В последние годы культуре в регионе уделяется особое внимание.

К примеру, два года подряд в Актюбинской области проводится республиканский литературный форум, также, в дополнение к уже имеющимся семи именным стипендиям, планируется учреждение еще трех стипендий в размере 1 миллиона тенге имени писателей Отежана Нургалиева, Бакира Тажибаева и Кажыгали Муханбеткалиева. Кроме того, выпущена антология фольклорной музыки актюбинского региона, проводится работа по укреплению материально-технической базы библиотек, пополнению их фондов, изданию книг молодых писателей.

В прошлом году в центре нашего города был возведен памятник великому мыслителю, поэту Абаю Кунанбаеву, до конца текущего года будут установлены памятники поэту Толегену Айбергенову, композитору Шамши Калдаякову, а также открыт мемориальный комплекс "Тәуелсіздік ақ таңы", посвященный деятелям Алаша, - сообщил в ходе встречи аким области.

Всего на встречу были приглашены 18 человек. Ондасын Уразалин вручил им благодарственные письма и денежные премии в размере 160 тысяч тенге.

Кроме того, поэту, главному редактору литературного журнала "Адырна" Мейрхану Акдаулетулы вручена поздравительная грамота в связи с 70-летием.

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