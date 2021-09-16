Казахстанские гандболистки одержали вторую победу подряд на ЧА

Второй игровой день снова открывала сборная Казахстана.

В Аммане (Иордания) продолжается азиатское первенство по гандболу среди женщин, передает zakon.kz.

Второй игровой день снова открывала сборная Казахстана, в соперники которой достались представители Гонконга, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Казахстанские гандболистки с трудом одержали победу 31:29. 15-го сентября в первом туре казахстанки обыграли Сингапур 33:18.

После дня отдыха казахстанская команда играет с командой из Узбекистана. От исхода этой встречи зависит дальнейшая судьба казахстанской команды, при выигрыше она обеспечит себе путевку в полуфинал Чемпионата Азии.

Последняя и принципиальная игра за лидерство в группе, скорее всего, будет с Южной Кореей. Данный матч назначен на 19 сентября.

Куандык Шынасилов

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