Сколько денег потребуется для улучшения системы биобезопасности в Казахстане

Законопроект содержит в себе нормы, направленные на систематизацию биобезопасности, а также на своевременное реагирование на биоугрозы.

Проектом закона предусматриваются расходы на 2022-2024 годы на общую сумму более 25 млрд тенге, в рамках которого предлагается дооснащение и совершенствование имеющейся лабораторной базы. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов, передает корреспондент zakon.kz.

В действующем регулировании существует ряд проблем, не позволяющих обеспечить биобезопасность граждан на должном уровне. Отсутствие стратегического планирования, единого учета данных, их анализа и оценки рисков, неэффективная разрешительная система, неэффективный госконтроль, слабая обеспеченность лабораторной базы, дефицит квалифицированных специалистов, разрозненность госорганов, регулирующих обращение патогенных биологических агентов, - сказал Киясов на презентации в Мажилисе проектов законов о биологической безопасности.

Он напомнил, что сегодня биобезопасность регулируется в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения Минздравом, в области ветеринарии, карантина растений Минсельхозом и наукой по линии Министерства образования и науки РК.

По его словам, отсутствие единой системы учета данных не позволяет автоматизировать обращение всего массива отчетной и учетной информации в области биобезопасности, включая автоматизацию применения системы оценки рисков и выборки субъектов госконтроля.

В представленном законопроекте система биологической безопасности базируется на пяти ключевых элементах: выявление посредством учета и мониторинга биорисков и биоугроз, единая система государственного управления в области биобезопасности, кадровые ресурсы, профилактика в области биобезопасности, коллекционная деятельность.

Выявление биорисков будет осуществляться по результатам анализа всех данных по обращению с патогенными биоагентами, интегрируемых в единую государственную информсистему уполномоченного органа в области биобезопасности (ЕГИС)… В ЕГИС на основании данных будут сформированы реестры потенциально опасных биологических объектов, патогенных биоагентов в отношении которых осуществляется обращение, а также реестр специалистов, осуществляющих такое обращение, включая кадровый резерв. Также посредством ЕГИС будет автоматизирована система оценки биорисков, выборки субъектов госконтроля, а также выработка мер по предотвращению биоугроз, - объяснил вице-министр.

Кроме того, как уточнил Киясов, оперативное межведомственное взаимодействие госорганов также будет осуществляться посредством интегрированной информсистемы.

Проектом закона предусматриваются расходы на 2022-2024 годы на общую сумму более 25 млрд тенге: 10,9 млрд тенге - на госгарантии специалистам, работающим с опасными патогенами, 14,4 млрд тенге - на дооснащение и совершенствование имеющейся лабораторной базы, 0,2 млрд тенге - на создание и ведение госинформ системы в области биобезопасности, 0,4 млрд тенге - на содержание коллекции микроорганизмов, - уточнил он.

В целом, согласно данным Минздрава, законопроект содержит в себе нормы, направленные на систематизацию биобезопасности, а также на своевременное реагирование на биоугрозы. Законопроект состоит из восьми глав и 32 статей, сопутствующий законопроект предусматривает внесение изменений в 13 законодательных актов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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