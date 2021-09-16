На АЗС Алматы загорелся мотоцикл

Его потушили своими силами.

В социальных сетях распространяется видео пожара на Автозаправочной станции на Толе би (Тлендиева), сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Алматы, к ним позвонила женщина и сообщила, что на территории АЗС загорелся мотоцикл, его потушили своими силами, пожарная техника не требуется.

Сегодня же на на ул. Толе би горел автомобиль.

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