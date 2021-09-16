На АЗС Алматы загорелся мотоцикл

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Его потушили своими силами.
В социальных сетях распространяется видео пожара на Автозаправочной станции на Толе би (Тлендиева), сообщает zakon.kz.
Как сообщили в ДЧС Алматы, к ним позвонила женщина и сообщила, что на территории АЗС загорелся мотоцикл, его потушили своими силами, пожарная техника не требуется.
Сегодня же на на ул. Толе би горел автомобиль.
Читайте также: Горящий автомобиль в Алматы сняли на видео
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!