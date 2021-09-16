О задачах и роли СМИ в современных реалиях рассказал Сергей Киселев

Гендиректор "Первого канала "Евразия" также высказался по поводу намерений казахстанского правительства обязать иностранные мессенджеры и социальные сети регистрироваться в Казахстане.

В нынешней обстановке средства массовой информации должны руководствоваться плюрализмом мнений, опровергая фейки путем предоставления другой информации, другого взгляда и видения. Таким мнением поделился генеральный директор "Первого канала "Евразия", основатель информационного портала zakon.kz Сергей Киселев на "Евразийском Медиа Форуме", передает корреспондент zakon.kz.

Мое мнение, что правда - это вещь субъективная. Почему? Потому что утверждение, что женщина плохо воспитана, потому что она носит открытую одежду и ходит на работу, будет неправдой для европейской цивилизации, и будет правдой, например, для жителей Афганистана. Для каждого человека правда своя - это очень субъективная вещь во многом, - сказал Киселев.

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Задача СМИ, по его словам, дать человеку разные мнения, отразить разные позиции и опровергать фейки путем предоставления другой информации, другого взгляда, другого видения.

Каждый читатель должен разбираться, потому что мы за всех людей не решим. Задача СМИ сейчас - это давать как можно больше разных позиций, и каждый читатель, каждый человек должен для себя определять сам, что правда, что неправда. Я бы настаивал на том, что нам нужно давать много разной информации, потому что, когда за нас выбирали, что нам читать, что смотреть, и в библиотеке были только книжки, утвержденные Министерством образования, и в школах мы их читали, мы это уже проходили, и это называлось Советский Союз. Мы знаем, что это такое, и мы туда возвращаться не хотим. Выбирать, что читать, что смотреть, и в какую правду верить - я должен сам, - подчеркнул он.

Медиаэксперт также высказался по поводу намерений казахстанского правительства обязать иностранные мессенджеры и социальные сети регистрироваться в Казахстане.

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Правительство стран, юристы найдут способы регулировать сети, и мы это уже видим. Это происходит и в Австралии, и в России, и у нас сейчас разрабатывается закон. Думаю, что во многих других странах это будет, - полагает Сергей Киселев.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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