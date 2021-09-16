Представлен состав казахстанских триатлонистов на ЧА

Сильнейшие триатлонисты Азии собрались в Чолпон-Ате.

18 сентября будет дан старт чемпионату Азии по триатлону. Местом проведения соревнований является побережье Иссык-Куля, передает zakon.kz.

Заявлено более 50-ти спортсменов в категории Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии, сообщает triathlon.org.kz.

Участники азиатского первенства будут состязаться на дистанции "спринт". Эта дисциплина включает в себя – 750 метров плавания, 20 километров на велосипеде и пять километров бега.

Казахстан представлен в составе:

Женщины – Екатерина Шабалина, Надежда Бекмаганбетова, Юлия Озерова и Дарья Бычкова.Мужчины – Аян Бейсенбаев, Дарын Конысбаев, Мейрлан Искаков, Темирлан Темиров, Ануар Турубаев.

В юношеской категории под флагом Казахстана на старт выйдут Тимур Бакиров, Станислав Глок, Никита Дубинский и Алинаби Маралбеков. У девушек выступят Диана Ержанова, Вероника Иваньюк и Ангелина Редченко.

Первыми в 08.00 по местному времени стартуют женщины категории Elite, мужчины Elite – в 11.00, юноши U15 – в 13.20, девушки U15 – в 14.10.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!