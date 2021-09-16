Мамин дал поручение по строительству плотин в Алматы

Глава правительства ознакомился с ходом строительства селезадерживающих плотин "Аюсай" и "Аксай", водозаборного сооружения "Каргалы".

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках поездки в Алматы проинспектировал развитие селезащитной, энергетической, социальной, жилищной и туристической инфраструктуры мегаполиса, сообщает zakon.kz.

Глава правительства ознакомился с ходом строительства селезадерживающих плотин "Аюсай" и "Аксай", водозаборного сооружения "Каргалы", а также состоянием моренных озер в бассейнах рек Аксай, Улкен и Киши Алматы, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Строительство селезадерживающих плотин "Аюсай" и "Аксай" обеспечит инженерную защиту от селевых потоков часть национального природного парка Иле-Алатау, объекты каскада Алматинских ГЭС, автодорогу Алматы - санаторий "Алма Арасан", Наурызбайский район Алматы.

Мамин поручил завершить строительство плотин в установленные сроки - "Аюсай" в октябре 2022 года, "Аксай" - в 2023 году.

Во время посещения Алматинской ТЭЦ-2 председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев доложил премьер-министру о ходе реализации проектов по модернизации указанной крупнейшей тепловой электростанции мегаполиса, а также других объектов Алматинского энергокомплекса.

Реализация указанных проектов позволит минимизировать воздействие на окружающую среду путем снижения выбросов вредных веществ в атмосферу с 50,4 тыс. до 6,7 тыс. тонн в год, а также увеличить суммарную мощность станций на 472 МВт до 1300 МВт.

В индустриальной зоне Алматы премьер-министр посетил ТОО "Мясоперерабатывающий завод Бижан". Предприятие с полным циклом производства колбасных изделий выпускает 5,5 тонн продукции в сутки.

Глава правительства также ознакомился с деятельностью завода по производству энергоэффективных архитектурных фасадов ТОО "КСМ ТехноВИД". Мощность предприятия составляет 475 тыс. кв. м энергосберегающих ПВХ и алюминиевых профильных конструкций в год. Современное автоматизированное оборудование для завода приобретено в рамках лизингового финансирования через АО "Фонд развития промышленности".

В ходе посещения горнолыжного курорта "Шымбулак", визит-центров "Аюсай" и "Горельник" премьер-министру доложили о мерах по развитию туризма в Алматы и обеспечению безопасности туристов в горах.

За семь месяцев 2021 года инвестиции в сферу туризма мегаполиса составили 56,8 млрд тенге, что в 2,4 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Реализуются проекты по развитию туристической инфраструктуры города - строительство отелей, глэмпинговых и кемпинг зон, визит-центров в горах, благоустройство горных троп и др.

Глава правительства ознакомился с проектом реконструкции киностудии АО "Казахфильм" им. Ш.Айманова, а также ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней Министерства здравоохранения РК в Алматы со стационаром на 350 коек, многоквартирных жилых домов в микрорайоне "Жас-Канат" общей площадью 233 тыс. кв. м.

В поездке приняли участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, министры по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, индустрии и инфраструктурного развития - Бейбут Атамкулов, энергетики - Магзум Мирзагалиев, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, здравоохранения - Алексей Цой, вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов.

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