Есть пострадавший: Lexus опрокинулся на трассе в Актюбинской области

Пассажир Lexus госпитализирован в результате ДТП.

Вечером 15 сентября 2021 года в Актюбинской области произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

15 сентября в 18:50 на дороге Актобе - Астрахань 30-летняя жительница Мартукского района, не справившись с управлением, опрокинула машину на правый бок. Водитель автомашины Lexus RX-330 двигалась со стороны города Актобе в направлении города Кандыагаш, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

В результате дорожно-транспортного происшествия 45-летний пассажир от полученных телесных повреждений был госпитализирован в ЦРБ Алгинского района.

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