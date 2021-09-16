Как будут уменьшать загрязнение воздуха в Нур-Султане, объяснили в Минэкологии

Общий объем выбросов в атмосферный воздух по городу Нур-Султан в 2020 году составил 113 тыс. тонн.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Зулфухар Жолдасов объяснил меры по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха в столице Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге в СЦК журналист напомнил, что ежегодно жители столицы страдают от удушающего смога после отопительного сезона, спросив о принимаемых помимо газификации мерах для улучшения воздуха в городе.

Есть три основных источников загрязнения. Один из них – ТЭЦ. Он работает на угле. На сегодня четыре котла переведены на газ. До конца года планируют довести количество котлов до 12. Более того, на территории города насчитывается порядка 160 котельных, с которыми акимат должен разобраться, - сказал Зулфухар Жолдасов.

По его словам, есть целый комплекс вопросов в сфере автотранспорта и в том числе по качеству бензина, который теперь будет проверять отдельный уполномоченный госорган.

В связи с определенными функциональными изменениями не было компетентного органа. На сегодня определен компетентный орган, который будет проверять качество бензина, - уточнил глава Комитета экологического регулирования и контроля.

Он добавил, что в столице насчитывается более 50% автомобилей со стандартом Евро-4, Евро-5, поэтому также есть необходимость увеличивать автомобили, соответствующие новому стандарту.

На брифинге также сообщили, что общий объем выбросов в атмосферный воздух по городу Нур-Султан в 2020 году составил 113 тыс. тонн. Из них на долю предприятий с котельными приходится 33,5%, автотранспорта - 32,5%, частного сектора - 29% выбросов.

В целом, согласно информации ведомства, результаты экологического мониторинга Казгидромета показали, что по итогам 2020 года 45 промышленных городов и 10 городов мегаполиса относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент. Причины загрязнения атмосферного воздуха в городах республики можно разделить на три категории. Так, в городах Алматы и Нур-Султан основной процент загрязнения приходится на котельные, автотранспорт и частный сектор. В городах Усть-Каменогорске и Темиртау наибольший объем эмиссий приходится на промышленность. Причиной высокого загрязнения являются устаревшие канализационно-очистные сооружения в городах Актобе и Атырау. 16 крупных промышленных объектов взяли обязательства по снижению эмиссии на 20-30%, - заключил Жолдасов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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