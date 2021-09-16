План "Перехват" спровоцировал длинную пробку на выезде из Нур-Султана

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Сотрудники столичного ДП устроили план "Перехват", чтобы задержать подозреваемого в преступлении.
16 сентября в Нур-Султане было совершено особо тяжкое преступление, передает zakon.kz.
Для задержания подозреваемого был ориентирован личный состав Департамента полиции Нур-Султана. На выездах из города были выставлены посты и объявлен план "Перехват". пресс-служба столичного ДП
Именно это и стало причиной крупного затора на выезде из столицы.
В настоящее время подозреваемый задержан, проводится расследование. пресс-служба столичного ДП
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