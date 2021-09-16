Акмолинская область подготовлена к отопительному сезону

Подготовка к предстоящему отопительному сезону в регионе началась с 1 мая.

Как и в предыдущие годы, подготовка к новому отопительному сезону 2021-2022 годы началась задолго до подачи тепла в каждый дом, сообщает zakon.kz.

Чтобы зимой акмолинцы не мерзли, работники отдела тепловой сферы региона сегодня трудятся, не покладая рук, передает Управление внутренней политики.

Сама подготовка к предстоящему отопительному сезону в регионе началась 1 мая этого года и сегодня находится на стадии завершения.

По информации Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, для успешного прохождения отопительного сезона были подготовлены и отремонтированы все 663 котельных, проведен текущий ремонт 75,1 км сетей теплоснабжения.

Сегодня можно констатировать, что все социальные объекты, в том числе, образования, здравоохранения, а также 2520 жилых домов полностью готовы к прохождению отопительного сезона, - прокомментировали в областном ведомстве.

В большей степени озабочены качеством прохождения отопительного сезона жители областного центра, где наибольший удельный вес потребителей тепла. Как отметили в "Кокшетау Жылу", общее выполнение работ по РК-1 и РК-2 составило 100%. На этих двух объектах подачи теплоснабжения выполнен текущий и капитальный ремонты общестанционного оборудования, проведена замена трубных блоков поверхностей нагрева и другие работы.

Аналогичная работа проведена и по локальным котельным в селах Красный Яр и Кокшетау-2.

Всеми теплоснабжающими организациями области своевременно заключены договора на поставку топлива. Заготовлен необходимый для качественного вхождения в отопительный период двухмесячный запас топлива, - добавили в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

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