Скончалась экс-президент Диабетической ассоциации РК

Умерла исполнительный директор Общественного Фонда Диабетического Просвещения РК.

16 сентября скончалась исполнительный директор Общественного Фонда Диабетического Просвещения РК Наталья Николаевна Тукалевская, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в facebook написал президент ОФ "Казахстанское общество по изучению диабета" Жанай Аканов.

Ушла Наталья Николаевна Тукалевская, ярчайший лидер в области защиты прав пациентов с диабетом... Легенда, убедившая Н.А. Назарбаева в отчаянной необходимости закупа человеческого инсулина в очень непростые 90-е. Человек, способный найти общий язык с любым оппонентом, если разговор шел о больных детях, беременных с диабетом или инвалидах. Иманды болсын, - говорится в посте.

Он также отметил, что она являлась пациентом, которая грамотно управляла своим диабетом свыше 30 лет и всегда делилась своими советами и с больными, и с врачами.

НАГРАЖДЕНИЯ РК:

Награждена: знаком "Жулдыз Алматы", медалями "10 лет независимости Казахстана" и "Шапагат", нагрудным знаком Министерства здравоохранения РК "Казакстан Республикасы денсаулык сактау iсiнiн уздiгi", нагрудным знаком Министерства здравоохранения РК за вклад в развитие системы здравоохранения в Республики Казахстан "Денсаулык сактау исине коскан улеси ушин", "Алтын Дэригер", лауреат премии "Халык калаулысы" - "Народный Герой", Благодарственными письмами Президента Республики Казахстан - Лидера Нации.

С 2013 г. Исполнительный директор Общественного Фонда Диабетического Просвещения Республики Казахстан

1997-2012 гг. - Президент Диабетической ассоциации Республики Казахстан

1996-1997 гг. - Вице-президент Диабетической ассоциации РК

1995-1996 гг. - Помощник президента Диабетической ассоциации РК

1994-1995 гг. - Заместитель председателя Диабетического общества г. Алматы.

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