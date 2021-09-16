Житель Алматинской области получил ножевые ранения во время драки в кафе

Подозреваемый добровольно явился в полицию и выдал орудие преступления.

7 сентября 2021 года в ОП Жамбылского района из Центральной районной больницы села Узынагаш поступило сообщение о госпитализации 25-летнего мужчины с многочисленными ранениями, сообщает zakon.kz.

Как сообщил начальник ДП Алматинской области, данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 2 УК РК.

Выяснив, что пострадавшего доставили из местного кафе, следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. В результате осмотра и опроса свидетелей удалось восстановить картину происшествия. В ходе драки между потерпевшим и отдыхающим заведения третий участник конфликта нанес пострадавшему ножевые ранения и скрылся, - рассказал Серик Кудебаев на своей странице в Facebook.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сыщики вышли на след подозреваемого, оказавшегося 25-летним жителем Жамбылского района.

Узнав, что полиция его вычислила и активно разыскивает, он добровольно явился в полицию и выдал орудие преступления (нож). Подозреваемый арестован на период досудебного расследования.

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