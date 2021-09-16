Всемирный банк перестанет выпускать доклад об условиях ведения бизнеса в разных странах

Это связано с данными о нарушениях при составлении ряда данных отчетов.

Всемирный банк (ВБ) перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах, сообщил ВБ в своем заявлении, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА НовостиRT.

Руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчета Doing Business, - говорится в сообщении.

Это связано с данными о нарушениях при составлении ряда данных прошлых отчетов. В заявлении также отметили, что банк в дальнейшем будет работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.

Прошлым летом Всемирный банк сообщал, что приостанавливает публикацию ежегодного отчета Doing Business для проверки корректности обработки данных. Банк обещал проверить эту обработку в последних пяти отчетах, а также запросил у World Bank Group возможность проведения независимого внутреннего аудита для проверки процессов сбора данных и их обработки для Doing Business.

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