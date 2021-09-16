"Вложили три миллиарда": сотни казахстанцев заявили, что стали жертвами финансовой пирамиды

Почти 700 жителей Актау требуют вернуть им вложенные деньги.

Около 700 жителей Актау заявили, что стали жертвами финансовой пирамиды и требуют вернуть им вложенные деньги, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Они продали последние квартиры, машины и все средства, а это около 3 млрд. тенге, передали в финансовую компанию. Рассчитывали на сверхприбыль, но остались ни с чем. Контора закрыта.

Сайлаугуль Асемова - одна из 700 пострадавших. Бывшая владелица трехкомнатной квартиры в новостройке сейчас вместе с семьей скитается по родственникам. В феврале сын предложил продать имущество и расшириться. А чтобы получить недостающую сумму, вложили деньги в финансовую компанию "Плюс Капитал".

Компания обещала 30% от вклада. Значит, 16 миллионов я вложила, должна получить 27 миллионов на протяжении трех месяцев. У меня сомнение было, но, когда сидит нотариус, это представитель юстиции. Им полномочия дало государство. Они не должны обманывать народ. Мы только верили юстиции и нотариусу. пострадавшая Сайлаугуль Асемова

Через неделю после сделки компания закрылась, и теперь Сайлаугуль вместе с другими пострадавшими пытается добиться правды в суде. По словам обманутых вкладчиков, нотариус, впрочем, как и сам "Плюс Капитал", работали "чисто". У первой имелась лицензия, вторые были зарегистрированы в органах юстиции и Налоговом комитете.

Когда стали поступать заявления от людей, мы уже не смогли проверить ее документы, так как велось следствие. Также мы уже не могли проверить законность ее действий. Известно, что лицензию она получила еще в 2017 году по приказу министра юстиции. Теперь только суд определит степень ее вины. заместитель руководителя ДЮ Мангистауской области Ауес Кушкинбаева

Процесс по этому уголовному делу начался еще в июле. В суде его комментировать отказались. Известно, что пострадавшие в сумме вложили в "Плюс Капитал" 3 миллиарда тенге. Продали 26 квартир и 300 автомобилей. Люди требуют, чтобы им вернули деньги из средств компании, которые лежат на счетах одного из банков.

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