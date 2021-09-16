В Алматы и ВКО самый большой разрыв между богатыми и бедными

10% нищих казахстанцев в месяц имеют доход до 33 тысяч на человека.

Аналитики вычислили, что богатые граждане Казахстана получают практически в шесть раз больше бедных, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Об этом говорят данные Бюро нацстатистики за второй квартал 2021-го года.

По подсчетам специалистов, 10% самых состоятельных граждан в сумме ежемесячно получают почти 320 миллиардов тенге. А 10% наименее обеспеченных – 54 миллиарда.

В разрезе городов и регионов статистика такова. Наибольший разрыв – в Алматы и Восточном Казахстане. И там и там богатые зарабатывают практически в семь раз больше бедных. Немного меньше интервал – в Павлодарской и Акмолинской областях.

В столице разница доходов состоятельных и малообеспеченных превышает четырехкратный объем. А в Шымкенте и мангистауском регионе – трехкратный. Также выяснилось, что 10% нищих казахстанцев в месяц имеют доход до 33 тысяч на человека, а 10% живущих в достатке – от 115 до почти миллиона тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!