"Кайрат" сыграл вничью в Лиге конференции УЕФА

На центральном стадионе Алматы "Кайрат" принимал кипрскую "Омонию".

На центральном стадионе Алматы ФК "Кайрат" провел первый матч группового раунда Лиги конференции, передает zakon.kz.

Хозяева поля принимали кипрскую "Омонию", и, несмотря на опасные атаки и голевые моменты со стороны обеих команд, матч завершился мирным исходом - 0:0. В другом поединке подгруппы, где играют "Кайрат" и "Омония", "Карабах" у себя дома примет швейцарский "Базель".

Следующий матч алматинцы проведут на выезде 1 октября с "Базелем".

Куандык Шынасилов

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