Как играть с ребенком, чтобы развить в нем способность контролировать свое поведение

Игры, которыми управляет взрослый, оказываются для детей более развивающими, чем те, в которых участвуют только сверстники.

Ученые МГУ и РАО выяснили, что игры, которыми управляет взрослый, оказываются для детей более развивающими, чем те, в которых участвуют только сверстники, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В исследовании ученых Российской академии образования участвовали 199 детей в возрасте 5-6 лет, на протяжении семи недель они дважды в неделю играли в сюжетно-ролевые игры под наблюдением ученых-психологов, в ряде случае игрой управлял взрослый, в других ею руководил ребенок.

Именно в возрасте 3-6 лет целенаправленное развитие саморегуляции у ребенка дает наибольший эффект и именно в игре это развитие может произойти естественно и легко для ребенка - научиться поднять руку и ждать своей очереди, считать в уме, соблюдать правила игры и переключаться между ними, - рассказал академик РАО Александр Веракс.

Научный сотрудник кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Вера Сухих рассказала, что до и после проведения игр ученые оценивали уровень развития саморегуляции с помощью тестов, по которым смогли сделать выводы о том, насколько развивающим является тот или иной вид игры.

Там, где взрослый управлял сюжетом и ходом игры, она оказала значимое влияние на все регуляторные функции, кроме рабочей памяти. А в тех группах, где игрой управляли сами дети, эффективность оказалась несколько ниже: некоторые регуляторные функции показали значимое развитие, а некоторые - нет, - приводит пресс-служба РАО слова Сухих.

Она пояснила, что включение взрослого повышает развивающий потенциал сюжетно-ролевой игры: как носитель опыта и знаний взрослый помогает ребенку там, где его навыков недостаточно.

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