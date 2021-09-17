Жители города Талгар остались без акима

По словам представителей акимата, Айдар Нурмуханбет уволился еще 1 сентября.

Жителей Талгара возмутило отсутствие акима города и каких-либо сообщений по этому поводу, сообщает zakon.kz.

Негодования жителей было опубликовано в instagram-паблике novosti_issyka.

Не зря мы вчера поднимали вопрос - где Аким города Талгар? Оказалось, что его нет с 1 сентября! Большой город, с населением более 50.000 человек даже не знал об этом! Почему так происходит? Неужели горожане не достойны знать такие новости? Ноль уважения к людям! - посетовали горожане.

После опубликованного поста акимат Талгара предоставил официальный ответ жителям. Оказалось, что предыдущий аким уволился.

В связи с увольнением по собственному желанию Айдара Нурмуханбета, с 1 сентября 2021 года обязанности акима города Талгар временно исполняет Серик Думчибаев. На данный момент Серик Думчибаев по состоянию здоровья находиться на больничном. В сязи с чем, с 16 сентября 2021 года обязанности акима города Талгар временно возложено на Мадена Бактыбаева, - говорится в сообщении.

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