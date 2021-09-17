Эксперт рассказал, вредно ли держать смартфон у кровати во время сна

Если базовая сотовая станция находится далеко и связь слабая, то телефон расходует большое количество энергии и от него будет повышенное излучение.

Эксперт посоветовал держать телефон от головы на расстоянии полуметра, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Когда мобильные устройства только появились, некоторые медики опасались, что их излучение способно вызывать рак. Эти опасения не подтвердились. Предполагается, что современные модели гаджетов не должны вызывать подобных страхов: они проходят сертификацию, которая подтверждает их безопасность для человека. Однако до конца степень влияния мобильных телефонов на внутренние органы и ткани человека пока не изучена, полагает директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.

Эксперт отметил, что обычно при сертификации оценивается воздействие устройства на организм на расстоянии полуметра. Он посоветовал держать телефон или на такой, или на еще большей дистанции от головы.

Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе, чем на расстоянии одного метра, хотя бы полуметра — рассказал в интервью радио Sputnik Антон Ястребцев.

Он добавил, что в сельской местности расстояние между мобильным телефоном и спящим человеком должно быть больше, поскольку излучение устройства усиливается вдали от базовой станции.

Если базовая сотовая станция находится далеко и связь слабая, например, в деревне, на даче, то телефон расходует большое количество энергии, чтобы связаться с базовой станцией, и от него будет повышенное излучение. Это нужно учитывать. В таких случаях его лучше убрать от головы подальше. То есть нужно поглядывать на уровень связи, когда ложитесь спать, — объяснил эксперт.

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