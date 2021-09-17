"Барыс" проиграл худшей команде конференции КХЛ

Астанинский "Барыс" на выезде сыграл с рижским "Динамо".

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с рижским "Динамо", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Диц, Михайлис-Волк-Лилья; Альсинг-Мартинссон, Томас-Куник-Савицкий; Шалапов-Орехов, Фрэттин-Берглунд-Асетов; Данияр, Мусоров-Зубов-Шестаков, Шайхмедденов.

Первый период остался полностью за хозяевами, они забросили две шайбы усилиями Фрэнка Коррадо и Себастьяна Веннстрёма за 14 секунд (видео можно посмотреть ниже). Во второй части игры ничего не изменилось, а в третьей Эмиль Пуарье увеличил разрыв, только после этого отметились Джо Морроу и Никита Михайлис. 3:2 — сильнее рижане, которые до этого поединка располагались на последней строчке Западной конференции лиги.

18 сентября "Барыс" на выезде сыграет с финским "Йокеритом".

"Динамо" (Рига, Латвия) — "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Шайбы:1:0 — 12:27 Коррадо (Радил). В большинстве2:0 — 12:41 Веннстрём (Тиивола). В равенстве3:0 — 43:09 Пуарье (Радил, Коррадо). В большинстве3:1 — 52:08 Морроу (Волк, Михайлис). В равенстве3:2 — 59:58 Михайлис (Диц, Фрэттин). В равенстве

Вратари: 4:8 (2:4, 2:2, 0:2)Штраф: Маттссон — Ортио.

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