Ученые нашли "эликсир молодости" в сибирской пихте

Терпены пихты сибирской могут очень быстро и безопасно запускать аутофагию в человеческих клетках.

Российские ученые выявили способность терпенов пихты сибирской запускать в организме человека процесс аутофагии, способствуя таким образом увеличению продолжительности жизни, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Аутофагия — это процесс утилизации "отходов" живой клетки, при котором ненужные компоненты, например, поврежденные молекулы белков, органеллы или вирусы, перерабатываются в питательные вещества. В результате это очищает организм человека.

Однако аутофагия генетически отключена в большинстве клеток, а естественный процесс очищения находится в "спящем" состоянии. Ученые по всему миру ищут способ, как этот процесс можно активировать, разрабатывая различные методы "включения" аутофагии в клетках организма человека.

Эксперименты, которые провели авторы нынешней работы, позволили определить, что терпены пихты сибирской могут очень быстро и безопасно запускать аутофагию в человеческих клетках.

Мы стоим на пороге открытия "эликсира молодости", который сможет значительно увеличивать продолжительность жизни человека, — рассказала руководитель научных проектов компании "Инитиум-Фарм" Фания Маганова.

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