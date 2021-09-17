Опубликовано видео рабочего визита Токаева в Таджикистан

Берик Уали разместил кадры в Facebook.

Видео рабочего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан опубликовал пресс-секретарь Главы государства, сообщает zakon.kz.

Берик Уали разместил кадры в Facebook.

В Душанбе состоялась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана, а также президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин (в режиме видеоконференцсвязи), президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провели встречу в узком составе, затем переговоры были продолжены с участием членов делегаций.

Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, а также по вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги реализации приоритетных направлений деятельности Организации в 2021 году, определили планы на предстоящий период.

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